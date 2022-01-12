Кубок африканских наций. Первый тур

Группа F

Мавритания – Гамбия – 0:1

Гол: Джалло, 10

Арбитр назначил 2 пенальти, удалил игрока и не дал сыграть даже 90 минут – Мали одолело Тунис в скандальном матче

Нынешний розыгрыш Кубка Африканских наций уже приучил к скандальным ситуациям. Отчетный матч стартовал с одной из них. Организаторы трижды включили неправильный гимн сборной Мавритании. В конце концов футболисты спели его без сопровождения мелодии.

Возможно, этот инцидент подкосил боевой дух мавританцев, потому что они пропустили уже на 10-й минуте. Абли Джалло решился на удар из-за пределов штрафной и выполнил все безупречно. Этот гол так и остался единственным в матче.

После первого тура, Гамбия и Мали возглавляют квартет F, имея в активе по победе с минимальным счетом. В следующем туре лидеры сыграют между собой.

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