Кубок африканських націй. Перший тур

Група F

Туніс – Малі – 0:1

Гол: І. Коне, 48 (пен.)

Нереалізований пенальті: Хазрі, 76 (Т)

Вилучення: Е. Туре, 87 (М)

Формальні гості перед матчем пережили кілька неприємних годин, але виявилися значно краще підготовленими. Малі мало відчутну перевагу упродовж першого тайму, хоча до реальної небезпеки доходило рідко. Найбільше запам'яталася гармата Массадіо Айдара, яка просвистіла поруч зі стійкою.

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Як це часто буває на цьому КАН, "розмочити" рахунок допоміг пенальті. В дебюті другої половини захисник збірної Тунісу зіграв рукою після рикошету від газону і "привіз" одинадцятиметровий. Ібрагіма Коне могутнім ударом у правий кут не залишив шансів голкіперу. Пропущений гол нарешті зарядив тунісців. Хазрі виконав штрафний з 22 метрів – Мункоро парирував.

Малі ще двічі претендувало на пенальті, проте арбітр залишав епізоди без уваги. Натомість у протилежному карному майданчику привід для покарання знайшовся. Дженепо весь матч носився по полю і вирішив допомогти партнерам в обороні. Підсумок – вінгер Саутгемптона також зіграв рукою, тому VAR порадив призначати "позначку". Втім, Хазрі пробив погано – майже по центру і на зручній для Мункоро висоті.

Упродовж останніх хвилин Малі захищалося у меншості. Арбітр показав пряму червону Ель-Білалу Туре, який врізав супернику по гомілкостопу. Кінець взагалі вийшов скандальним. У другому таймі були купа затримок, заміни, перевірки VAR, але суддя чомусь дуже хотів дати фінальний свисток – спочатку на 85:11, а потім на 89:44! Тренерський штаб Тунісу вискакував протестувати на поле, проте бригада замбійця Янні Сіказве під час другої спроби була невблаганною – мінімальна перемога Малі.

The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK — Football Daily (@footballdaily) January 12, 2022

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