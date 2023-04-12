Головний тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє заперечує звинувачення в расизмі, які йому були приписані за часів його роботи в Ніцці.

До рук журналіста Даніеля Ріоло потрапив лист, у якому нібито Крістоф Гальтьє кілька років тому неодноразово робив расистсько-дискримінаційні коментарі щодо гравців Ніцци. Зокрема Гальтьє нібито радив спортивному директору Ніцци Жюльєну Фурньє зменшити кількість чорношкірих гравців і мусульман.

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"Я рішуче виступаю проти цих звинувачень. Мене здивували ці образливі та наклепницькі звинувачення. Я маю намір подати до суду на першоджерело цієї інформації", – цитує Гальтьє L'Equipe.

Раніше керівництво ПСЖ почало внутрішнє розслідування стосовно расистських висловлювань головного тренера команди. Його ініціював президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.

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