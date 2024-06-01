Вінгер Наполі та збірної Грузії Хвіча Кварацхелія обрав клуб, в якому хоче продовжити кар'єру. ПСЖ доведеться постаратися, щоб завершити угоду.

Парижани шукають підсилення в атаку, оскільки Кіліан Мбаппе покинув клуб. Керівництво французів націлилося на Хвічу Кварацхелію з Наполі.

ПСЖ не може домовитись про трансфер Кварацхелії – запропонована сума за гравця виявилася замалою

L'Equipe стверджує, що 23-річний грузин дав ПСЖ згоду на укладення довгострокового контракту. При цьому французькому клубу ще належить домовитися з італійським з приводу трансферу. За інформацією видання, вказана в італійській пресі сума (100 млн євро) не відповідає його реальній оцінці.

В ПСЖ вважають, що його вартість ближча до 60 млн. Парижани не виключають можливості включення в угоду своїх футболістів, щоб знизити обсяг виплат.

Утім, Наполі має свій план. Президент неаполітанців де Лаурентіс запропонує Хвічі новий контракт, в якому буде прописана клаусула, щоб уникнути зазіхань з боку будь-яких європейських грандів. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Нагадаємо, чинна угода Кварацхелі з Наполі діє до 2027 року. Загалом грузин відіграв за італійський клуб у 88 матчах, в яких забив 25 голів та віддав 26 асистів.

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