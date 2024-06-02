У плей-офф за путівку в елітний дивізіон чемпіонату Франції зійшлись Метц та Сент-Етьєн. Читайте огляд поєдинку на "Футбол 24".

Франція. Перехідний матч між Лігою 1 і Лігою 2, матч-відповідь

Метц – Сент-Етьєн – 2:1

Голи: Камара, 17, Мікаутадзе, 25, (пен.) – Петро, 35

Вилучення: Діалло, 6 (Метц)

Перший поєдинок завершився мінімальною перемогою Сент-Етьєна (2:1), але доля місця в Лізі 1 на наступний сезон вирішується у двоматчевому протистоянні. Не встигла гра розпочатись, а Метц залишився у меншості – Діалло прямою ногою зіграв у суперника.

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Це не завадило саме Метцу повести в рахунку – відзначився Ламін Камара. А через 8 хвилин Мікаутадзе подвоїв перевагу, реалізувавши пенальті, та вивівши Метц вперед у протистоянні. Тривало це недовго – Лео Петро скоротив відставання ще до перерви.

У другому таймі Сент-Етьєн забив у більшості, але гол Макона скасували після перегляду VAR. Основний час гри завершився з перевагою 2:1 Метца, і матч перейшов у овертайм. Сент-Етьєн все ж дотиснув суперника: Ваджі на 117-й хвилині забив вирішальний м'яч.

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