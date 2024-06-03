УЄФА оголосив арбітрів на дуель між польською та українською командами.

Товариський матч між Польщею та Україною обслуговуватиме англійська бригада суддів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним рефері виступить 40-річний Ендрю Медлі, який раніше жодного разу не судив матчі українських команд чи збірних. На лініях йому допомагатимуть Харрі Леннард та Іан Хассін. Резервним арбітром буде Крейг Поусон.

До слова, саме Медлі був головним на фіналі Кубка Англії, в якому Манчестер Юнайтед здолав Манчестер Сіті (2:1).

Нагадаємо, поєдинок між Польщею та Україною відбудеться у п'ятницю, 7 червня. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

Цей спаринг стане для команди Сергія Реброва другим (3 червня "синьо-жовті" зіграють з Німеччиною). Завершить свою підготовку до Євро-2024 Україна матчем з Молдовою (11 червня).

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