ПСЖ розпочав внутрішнє розслідування стосовно расистських висловлювань головного тренера команди Гальтьє, які він виголосив, коли працював у Ніцці.

Під час роботи в Ніцці Крістоф Гальтьє заявив спортивному директору Жюльєну Фурньє, що в команді "не може бути так багато чорношкірих і мусульман".

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Як інформує RMC Sport, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі ініціював внутрішнє клубне розслідування стосовно цього. Боси парижан не хочуть поспішати з висновками і мають намір дізнатися, як все було насправді.

Повідомляється, що Аль-Хелаїфі не знав про ці звинувачення, коли наймав Гальтьє на роботу. В іншому випадку бос ПСЖ відмовився б від цієї кандидатури. Якщо інформація про слова Гальтьє про чорношкірих гравців підтвердиться, тренера, найімовірніше, буде звільнено.

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