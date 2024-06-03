Збірна України в рамках підготовки до Євро-2024 проведе товариський матч з Німеччиною. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Матч Німеччина – Україна відбудеться сьогодні, 3 червня, на стадіоні Макс Морлок у Нюрнберзі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.

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Ось ми й дочекалися повернення матчів збірної. Першим спаринг-партнером України перед Євро-2024 стане Німеччина – до речі, свій шлях на чолі національної команди Сергій Ребров саме в матчі з Бундестім всього рік тому. З того часу наш суперник зазнав серйозних змін.

Юліан Нагельсманн створює нову збірну Німеччини

По-перше, минулого літа Німеччину очолював Хансі Флік, однак у вересні 2023-го на його місце несподівано прийшов Юліан Нагельсманн. По-друге, в збірну після 3-річної відсутності повернувся Кроос, який віддав асист вже за 3 секунди після камбеку – причому у матчі з Францією.

По-третє, Бундестім масштабно оновилась у кадровому плані. Повз заявку на Євро-2024 пролетіли такі виконавці, як Хуммельс, Брандт, Адеємі, Вернер, Гнабрі та Горецка. Лише відмова від Леона не дивує, адже той має проблеми в грі без м'яча – а для Юліана Нагельсманна контроль центру поля має величезне значення. По всіх інших рішеннях можна довго сперечатись, хоча логіка в них є.

При цьому на турнірі можуть зіграти одразу п'ять футболістів зі Штутгарта – Нюбель (голкіпер), Антон, Міттельштадт (захисники), Фюріх (хавбек) і Ундав (форвард). Також в команду потрапили 19-річний півзахисник Павловіч з Баєра та 21-річний форвард Баєр з Хоффенхайма. Взагалі, на тлі суперзіркових заявок топ-збірних склад Німеччини виглядає доволі скромно.

Бундестім має дуже сильну атаку, але у всьому іншому є нюанси

Під керівництвом Юліана Нагельсманна збірна провела спаринги з США, Мексикою, Туреччиною, Австрією, Францією та Нідерландами, забивши 11 голів при 9 пропущених. Перемогли тільки двох останніх і американців, але то таке. Команда експериментувала.

Десь Німеччина давала інтенсивний пресинг у схемі 4-2-4, а десь уникала ризиків при тиску без м'яча. Десь Німеччина домінувала, а десь влаштовувала "гойдалки". Із систематичного позитиву варто відзначити високу варіативність у атаці.

Вінгери перенасичують центральну зону, створюючи там більшість і плутаючи опікунів, а простір на флангах атакують фулбеки. Наявність таких футболістів, як Кроос, Вірц, Мусіала, Гюндоган чи Хаверц дозволяє завжди перевіряти як ширину / глибину, так і працювати між лініями – відкривання й точні паси будуть завжди. Саме в цьому криється головна сила нинішньої Бундестім.

Тим не менш, у Німеччини залишаються питання щодо якості оборони. Пара центрбеків Рюдігер – Та в принципі не виглядає аж надто надійно, а у спарингах виникали проблеми взаємодії між футболістами. Було забагато вільних зон. Як наслідок, Мексика й Австрія забили німцям по два голи, турки відвантажили аж три, а єдиний "сухий" матч було проведено з французами.

Сергій Ребров не здивував заявкою. Чи здивує грою?

Спаринг проти Німеччини важливий для України з двох причин. По-перше, необхідно просто вийти на поле, відновити зв'язки й відпрацювати якісь тактичні задуми. По-друге, поєдинок у Нюрнберзі моделює для "синьо-жовтих" інтенсивність та гнучкість бельгійської збірної, з якою нам доведеться зіграти в 3-му турі Євро-2024. В тактичному ж плані ці колективи дещо різні.

Розширена заявка Сергія Реброва майже не здивувала. У неї потрапили всі, хто і мав би туди потрапити. Певні дискусії існували тільки щодо відсутності Піхальонка, Сікана та Ярмолюка.

Зрозуміти відсутність вищезгаданої трійки неважко. Олександр ніколи й не був основним у національній команді, а Данило менш гнучкий і знайомий тренерському штабу, ніж Ванат. Єгор же є "вісімкою", причому з профайлом Зінченка / Судакова – третій такий же не потрібен. Хоча раніше у збірній завжди давали одне "талісманське" місце для молоді.

Дуже цікаво поглянути, чи буде Україна пресингувати Німеччину – і якщо буде, то яким чином. У матчах з грандами "синьо-жовті" частіше обирали варіант середнього блоку, вмикаючи тиск лише на окремих відрізках зустрічі. Втім, досвід Туреччини й Австрії говорить про серйозну вразливість Бундестім під високим пресингом – німці без Крооса задихались, пуляючи лонгболи й зазнавши двох поразок.

Кадрова ситуація

Збірна України, на щастя, немає травмованих футболістів. Судаков і Миколенко, які мали пошкодження, вже повернулися до фінальної заявки – їх цілком можна очікувати в основі. Зате не зіграє Лунін, який святкує перемогу в ЛЧ і який отримав на це дозвіл від Сергія Реброва.

Юліан Нагельсманн теж не може розраховувати на фіналістів ЛЧ. Таким чином з Україною не зіграють Рюдігер, Кроос, Шлоттербек і Фюллькруг. Крім того, сьогодні не вийде тер Штеген.

Орієнтовні склади на матч Німеччина – Україна

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Антон, Та, Міттельштадт – Гросс, Андріх – Мусіала, Гюндоган, Вірц – Хаверц

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Циганков, Судаков, Шапаренко, Мудрик – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Результат сьогодні не має значення. Головне – це інформація, яку отримає тренерський штаб. І зіграність, яку набиратиме наша збірна.

Якщо Україна вийде в основному складі, то можна очікувати навіть на перемогу. Ну а чому ні? Попередня зустріч з Бундестім завершилась з рахунком 3:3, а це був тільки перший матч Сергія Реброва на чолі "синьо-жовтих". Нинішні німці теж нестабільні, а без Крооса й Рюдігера будуть труднощі із виходом з-під тиску – хоча у нас проблеми будуть аналогічні.

На результати ми все ж не рекомендуємо ставити, але сподіватись на хорошу результативність можна. Команди точно повинні "пробити" тотал більше 2,5, а може й 3,0.

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