Напередодні Верес оголосив про призначення Габовди на посаду спортивного директора клубної академії. Втім, Юрій поки не ухвалив рішення завершити кар'єру футболіста й остаточно осісти в кабінеті керівника.

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"Я не завершував кар'єру. Це питання відкрите", – заінтригував Габовда в розмові з Футбол 24. Він взяв час на роздуми.

Нагадаємо, цього літа вихованець Карпат був близьким до повернення в рідний клуб. Мирон Маркевич був не проти бачити у своїй команді 34-річного футболіста, але переговори так і не завершилися успіхом. Габовда не приховував, що такий підсумок його розчарував.

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