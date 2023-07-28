Верес в рамках 1-го туру УПЛ зіграє з Поліссям. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Верес дуже важко провів попередній сезон, видавши потужне перше коло й катастрофічне друге. Дійшло до матчів на виліт, причому все почалося з поразки Металургу й пропущеного гола на старті матчу-відповіді. Однак все завершилось надзвичайно яскраво – рівняни на очах власних фанів забили шість м'ячів, Дмитро Поворознюк дебютував в УПЛ асистом і привезеним голом, а потім завершив кар'єру футболіста.

А далі ще сталося after party у виконанні дружини Юрія Вірта. Її перформанс у соцмережах забудуть нескоро. До речі, епоха Вірта у Вересі добігла кінця – у новий сезон "народний клуб" веде Сергій Лавриненко, відомий за роботою в Інгульці. Саме він виводив петровців в УПЛ і саме при ньому "козаки" були найкращими за інтенсивністю пресингу у всій Європі.

Взагалі, Лавриненко – коуч прогресивний, а це плюс. У попередньому чемпіонаті відчувалося, що Верес грає занадто просто, а викорінити прості тактичні помилки не вдавалося. Ймовірно, саме це і коштувало Юрію Вірту роботи, хоча у нього і склад залишав бажати кращого. Для збереження прописки в УПЛ він ще годився, але для боротьби за середину таблиці ресурсів бракувало.

А зараз їх ще менше, адже команду покинув вінгер Геннадій Пасіч. Його перехід в ЛНЗ виявився скандальним – футболіст про нього дізнався постфактум, а журналіст Андрій Сеньків ще й звинуватив клуби в сірій схемі трансферу. Боси списали історію на зобов'язання перед агентом, але навряд чи хтось повірив.

При цьому Верес не знайшов вінгера аналогічного рівня.

Втрата Маткобожика, Квасного, Данилюка й Тишанінова не тривожить, адже вони були резервістами, а от опорник Лебеденко грав у основному ростері – Олександр перейшов у Вікторію з Миколаївки (пов'язану з керівництвом ЛНЗ). Замість них висадився десант з Інгульця (форвард Марусич, опорники Кухарук і Кучеренко).

Воротарську позицію зміцнили Пастом, а з Буковини прийшов 23-річний фулбек Гакман. Є і легіонери – 26-річний центрбек Хуліо Сезар і 23-річний атакувальний півзахисник Сікейра. Словом, склад Вереса в кращому випадку залишився на торішньому рівні – хоча його ще можна посилити.

З кадровою комплектацією Полісся важко зрівнятись більшості представників УПЛ. Клуб протягом кількох сезонів згрібає все, що блищить або може блиснути. Цього літа навіть підписали Олександра Усика, причому в боксера вже є досвід матчів у складі житомирців (у товарняках).

Він гратиме під 17-м номером – і тепер у команди Юрія Калітвінцева не буде проблем з веденням єдиноборств на полі.

Звісно, "трансфер" Усика проведений лишень для промо, однак літнє футбольне підсилення теж сильне. Бойко, Чоботенко, Мустафаєв, Танковський, Микита Кравченко, вінгер Макуана з Монпельє. Навіть Артем Шабанов повернувся з Фехервара й приєднався до Полісся.

А ще міг перейти Караваєв, якому клуб давав кращі умови, ніж в Динамо. При цьому варто не забувати, що в складі житомирців давно грає Будківський.

На цьому тлі згадувати про Шастала, Огірю, Вакулу, Морозка, Козака, Смолякова чи Крушинського якось нецікаво, хоча багатьом клубам УПЛ вони б знадобились. А Полісся, ймовірно, ще й не завершило трансферну кампанію.

В цілому, клуб налаштований боротись за єврокубки одразу – ресурси дозволяють. Подивимось, як справи підуть на полі.

Формально виїзний матч проти Вереса житомирці проведуть вдома. Клуб так бажав дебютувати в УПЛ за рідних трибун, що домовився з рівнянами про перенесення. Можна тільки уявити, як би відреагували на таке прохання десь у Бундеслізі.

Орієнтовні склади на матч Верес – Полісся

Верес: Паст – Балан, Курко, Вовченко, Гагун – Кухарук, Кучеров – Блізніченко, Сікейра, В. Шарай – Гайдучик.

Полісся: Бойко – Кравченко, Крушинський, Шабанов, Смоляков – Огіря, Танковський – Микитюк, Мустафаєв, Макуана – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Полісся – однозначний фаворит, але не будемо ставити на якийсь розгром. Команді Юрія Калітвінцева ще необхідно зігратись і відчути новий ритм. Це лише дебют в УПЛ, а Верес, при всіх нюансах, не є хлопчиком для биття.

Тим не менш, перевага в кадровому потенціалі змушує прогнозувати перемогу житомирського клубу.