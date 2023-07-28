Накануне Верес объявил о назначении Габовды на должность спортивного директора клубной академии. Впрочем, Юрий пока не принял решение завершить карьеру футболиста и окончательно осесть в кабинете руководителя.

Габовда после отказа Карпат нашел новую работу в клубе УПЛ

"Я не завершал карьеру. Этот вопрос открыт", – заинтриговал Габовда в разговоре с Футбол 24. Он взял время подумать.

Напомним, этим летом воспитанник Карпат был близок к возвращению в родной клуб. Мирон Маркевич не против видеть в своей команде 34-летнего футболиста, но переговоры так и не завершились успехом. Габовда не скрывал, что такой итог его разочаровал.

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