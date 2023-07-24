Як стало відомо Футбол24 з надійних джерел, цього літа 34-річний хавбек мав шанс повернутися в Карпати.

Маркевич не бачить Гладкого в Карпатах – "леви" готують трансфер іншого форварда

Мирон Маркевич дав усну згоду на перехід, фінансові умови значення не мали. Але в останній момент Карпати відмовилися від цієї ідеї. Тепер Габовда близький до завершення кар'єри. Ветеран не приховує свого розчарування. "Тату, у нас була мрія. Бог бачить, я зробив все від себе залежне. На жаль,пробач..." – написав Габовда в соцмережах, прикріпивши відео та фото фанатів Карпат.

Хавбек є вихованцем "левів", але за 2 періоди награв лише 19 матчів, відзначився 3 голами. Крім цього, на Батьківщині Юрій виступав за Кривбас, Таврію, Рух. Із закордонних клубів – угорські Халадаш, Балмазуйварош, Дебрецен, білоруські Граніт, Динамо Мінськ, Торпедо БелАЗ, чеські Дуклу і Сокіл Гостоунь. Дядько Янош Габовда також мав честь носити футболку Карпат, але, на жаль, помер ще в 1986 році (батько у 2019-му).

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