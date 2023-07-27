Юрій Габовда вирішив довго не сидіти без діла після прикрого завершення шляху футболіста.

Півзахисник вів переговори з рідними Карпатами, але в останній момент угода зірвалась. 34-річний Габовда вирішив повісити бутси на цвях і оперативно знайшов роботу функціонера у Вересі.

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"Був "Левом", а став "Вовком". Екс-гравець Карпат, Таврії, Кривбаса та низки європейських клубів Юрій Габовда – спортивний директор академії Вереса!

Впевнені, що понад 300 матчів, які він провів на найвищому рівні, допоможуть йому передати молодим футболістам Вереса свої найкращі футбольні якості! Вітаємо в команді, Юрію Вікторовичу", – інформує прес-служба рівнян.

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