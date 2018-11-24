toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ЛЬВІВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Габігол може бути орендований Евертоном

00:54 80 Читать на русском
Габігол може бути орендований Евертоном
Габігол / 4Comm

Ліверпульський Евертон зацікавився нападником Сантоса Габріелем Барбозою – Габіголом, права на якого належать міланському Інтеру.

"Іриски" прагнуть орендувати бразильського форварда взимку, повідомляє TuttoMercatoWeb.

Зінченко в гостях у Ярмоленка, Барселона ризикує втратити лідерство – топ-5 матчів євровікенду, які треба бачити

Бразилець зумів повернути свою форму в оренді на батьківщині, забивши цього сезону 17 голів за Сантос після важкого періоду в міланському Інтері та в оренді в Бенфіці.

Міланці не проти продати Габігола, який не входить у плани тренерського штабу "нерадзуррі", однак Евертон зробить пропозицію про оренду 22-річного нападника в найближче трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що Вест Хем прагне підписати Габігола в січні.

Теги
Англія Бразилія Трансфери Барбоза Габріель Барбоза Габріель Трансфери Чемпіонату Англії Евертон Евертон Інтер Інтер Сантос Сантос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
31
хв
Карпати
14:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук