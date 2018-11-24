Габігол може бути орендований Евертоном

Ліверпульський Евертон зацікавився нападником Сантоса Габріелем Барбозою – Габіголом, права на якого належать міланському Інтеру.

"Іриски" прагнуть орендувати бразильського форварда взимку, повідомляє TuttoMercatoWeb.

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Бразилець зумів повернути свою форму в оренді на батьківщині, забивши цього сезону 17 голів за Сантос після важкого періоду в міланському Інтері та в оренді в Бенфіці.

Міланці не проти продати Габігола, який не входить у плани тренерського штабу "нерадзуррі", однак Евертон зробить пропозицію про оренду 22-річного нападника в найближче трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що Вест Хем прагне підписати Габігола в січні.