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Вест Хем прагне підписати Габігола

14:07 626 Читать на русском
Вест Хем прагне підписати Габігола
Неймар і Габігол / фото із соцмереж

Лондонський Вест Хем, за який виступає український вінгер Андрій Ярмоленко, зацікавився нападником Сантоса Габріелем Барбозою – Габіголом. Права на нього належать міланському Інтеру.

"Молотки" вже сповістили босів Інтера про бажання взяти в оренду Габігола відразу після завершення його виступів у Сантосі. Про це повідомляє Sport Mediaset.

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За інформацією італійського видання, вже в січні 22-річний форвард може опинитися на Туманному Альбіоні. Габігол перебуває на контракті в Інтері з 2016 року, але в основі "чорно-синіх" закріпитися не зміг (9 матчів, 1 гол). Міланський клуб змушений був віддати його в оренду до лісабонської Бенфіки, а потім у Сантос.

У сезоні-2018 Габігол провів 31 матч за "риб" у бразильській Серії А, в яких забив 16 м'ячів.

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