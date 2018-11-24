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Габигол может быть арендован Эвертоном

00:54 7 Читати українською
Габигол может быть арендован Эвертоном
Габигол / 4Comm

Ливерпульский Эвертон заинтересовался нападающим Сантоса Габриэлем Барбозой – Габиголом, права на которого принадлежат миланскому Интеру.

"Ириски" хотят арендовать бразильского форварда зимой, сообщает TuttoMercatoWeb.

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Бразилец сумел вернуть свою форму в аренде на родине, забив в этом сезоне 17 голов за Сантос после тяжелого периода в миланском Интере и в аренде в Бенфике.

Миланцы не прочь продать Габигола, который не входит в планы тренерского штаба "нерадзурри", однако Эвертон сделает предложение об аренде 22-летнего нападающего в ближайшее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Вест Хэм стремится подписать Габигола в январе.

Теги
Англия Бразилия Трансферы Барбоса Габриэль Барбоса Габриэль Трансферы Чемпионата Англии Эвертон Эвертон Интер Интер Сантос Сантос
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