Габигол может быть арендован Эвертоном

Ливерпульский Эвертон заинтересовался нападающим Сантоса Габриэлем Барбозой – Габиголом, права на которого принадлежат миланскому Интеру.

"Ириски" хотят арендовать бразильского форварда зимой, сообщает TuttoMercatoWeb.

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Бразилец сумел вернуть свою форму в аренде на родине, забив в этом сезоне 17 голов за Сантос после тяжелого периода в миланском Интере и в аренде в Бенфике.

Миланцы не прочь продать Габигола, который не входит в планы тренерского штаба "нерадзурри", однако Эвертон сделает предложение об аренде 22-летнего нападающего в ближайшее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Вест Хэм стремится подписать Габигола в январе.