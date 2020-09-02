Український півзахисник Артем Габелок став футболістом Пюніка, повідомляє офіційний сайт вірменського клубу.

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25-річний футболіст перейшов до найтитулованішої команди Вірменії на правах вільного агента і виступатиме під номером 20.

Нагадаємо, Габелок – вихованець Шахтаря. Саме у донецькому клубі він дебютував у професіональному футболі. Останні два роки виступав за Ворсклу, яку покинув наприкінці липня 2020 року. У минулому сезоні провів за полтавців в УПЛ 13 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

Артем має допомогти Пюніку повернути минулу славу – єреванський клуб попередній сезон закінчив на 7 сходинці турнірної таблиці і, як наслідок, не потрапив у єврокубки.

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