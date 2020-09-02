Украинский полузащитник Артем Габелок стал футболистом Пюника, сообщает официальный сайт армянского клуба.

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25-летний футболист перешел в самую титулованную команду Армении на правах свободного агента и будет выступать под номером 20.

Напомним, Габелок – воспитанник Шахтера. Именно в донецком клубе он дебютировал в профессиональном футболе. Последние два года выступал за Ворсклу, которую покинул в конце июля 2020 года. В прошлом сезоне провел за полтавчан в УПЛ 13 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Артем должен помочь Пюнику вернуть былую славу ереванский клуб предыдущий сезон закончил на 7 строчке турнирной таблицы и, как следствие, не попал в еврокубки.

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