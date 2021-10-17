"Після забитого м'яча, ми, можливо, десь злякалися, що перемагаємо суперника, сильнішого за нас.

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Це якщо дивитися в таблицю. Пропустили швидкий гол, а потім відразу другий під завісу першого тайму.

По перерві ми вже діяли сміливіше, самі створили декілька моментів, але суперник використав наші прогалини ззаду, які з'являлися під час атак. Динамівці у цьому матчі реалізували більше моментів, ніж ми", – сказав Ременяк у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у матчі 11-го туру Динамо на виїзді впевнено перемогло Львів і повернулось на першу сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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