У матчі 19-го туру чемпіонату України "червоно-чорні" знову програли на своєму полі. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Верес у матчі з Кривбасом переслідував дві мети: нарешті перервати тривалу безвиграшну серії і зняти прокляття з власної арени, на якій поки не вдалось здобути перемогу. Тиснув результат і на суперників, керівництво яких останнім часом все частіше заявляє про єврокубки.

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Перший небезпечний момент створили господарі на 5-й хвилині: Владислав Шарай навісив з лівого флангу, Гайдучик до м'яча не дістався, але захисник Кривбаса ледь не зрізав його у свої ворота. За вісім хвилин рівняни змарнували супермомент і знову з лівого флангу: Кучеров прострілив у центр штрафного і Владислав Шарай п'ятою пробив. Кліщук у падінні зачепив сферу і завадив голу, а далі підчистили захисники. Згодом з гострого кута пробивав Дахновський, але захисники заблокували.

Лише на 20-й хвилині свою першу атаку провів Кривбас. Устименко віддав пас у центр воротарського на ногу Хомченовському, але Когут у падінні встиг зачепити круглого і той рикошетом пролетів над воротами.

В середині тайму не пощастило Дахновському, який після навісу зі штрафного замикав головою – м'яч просвистів поруч з правою стійкою. Згодом Станіслав Шарай з гострого кута намагався знайти шпарину між кіпером і стійкою – знову врятував Кліщук. Кльоц зі штрафного пробив впритирку з лівою стійкою. Просто божевільна кількість моментів від Вереса, бракує лише краплі везіння. Кривбас грає майже без моментів, намагаючись доволі примітивно вибивати м'яч подалі, коли наближається небезпека.

Вже у доданий до першого тайму час Дахновський виходив сам на сам, але послизнувся, коли намагався віддати пас і момент було втрачено. У відповідь криворіжці втікли у стрімку контратаку і Микитишин небезпечно закручував у дальній кут. Неточно.

Зразу після відпочинку забив Кривбас. Хомченовський віддав елегантний пас п'ятою на Задераку, той змістився ближче до штрафного і відпасував у центр на Приходька, який розстріляв Когута. Криворіжці одразу взялись захищати мінімальну перевагу, що викликало обурення у Юрія Вернидуба – коуч російською лаяв своїх підопічних і, вже традиційно, арбітра.

На 60-й хвилині гості залишились у меншості – Устименко протягом 2 хвилин отримав дві жовті картки і покинув поле. За мить Владислав Шарай відверто пірнав у штрафному суперника, за що отримав заслужений гірчичник. Дісталось попередження і Вернидубу, який продовжував у своєму стилі істерично і недостойно свого статусу коментувати дії арбітра.

В середині другого тайму Станіслав Шарай повторив комбінацію брата вже на іншому фланзі і також отримав картку за симуляцію. На останні 15 хвилин Вернидуб випустив Луньова, з яким успішно працював ще у Зорі. На 80-й хвилині м'яч влучив у руку Задераці і арбітр побіг дивитись VAR щодо того, де відбулось порушення – у штрафному, чи перед ним. Зрештою, суддя вказав на пенальті, і Блізніченко чітко розвів м'яч і кіпера по кутах.

Не минуло і двох хвилин, як Кривбас вийшов вперед. Задерака з лівого флангу навісив на дальню штангу і Понєдєльнік, який вийшов на заміну, головою замкнув у ближній кут. Врятувати бодай нічию рівняни не зуміли.

Перемога принесла Кривбасу 22 очки і сьому сходинку, Верес з 18-ма пунктами опустився на чотирнадцятий рядок.

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