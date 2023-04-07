Похоже, неудачи ровенского клуба на футбольном поле вылились в нездоровую атмосферу в раздевалке.

В лагере Вереса накануне матча 20-го тура УПЛ против Руха произошел серьезный конфликт, сообщает Спортивка.

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По информации источника, на одной из тренировок ровенской команды произошла драка между Виталием Дахновским и Геннадием Пасичем. Отмечается, что речь идет не о какой-то потасовке, а о настоящей драке. Причины столкновения между вышеупомянутыми футболистами пока неизвестны.

К слову, на последней тренировке Вереса не было главного тренера команды Юрия Вирта. Причиной отсутствия наставника называют якобы болезнь специалиста.

Напомним, поединок между Рухом и Вересом состоится в субботу, 8 апреля. Начало встречи в 15:00.

К слову, ровенчане не знали вкуса побед уже 8 матчей подряд – сейчас команда в турнирной таблице УПЛ идет четырнадцатой, набрав 18 очков.

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