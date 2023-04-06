"Ми вже пробили дно. Ви помітили, що у нас тенденція? Ми одні й ті самі голи пропускаємо. Кожен раз "допрацьовуємо до кінця", "допрацьовуємо до кінця", "допрацьовуємо до кінця".

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От немає ззаду надійності. Коли ми грали 2 роки, то в нас була надійність позаду – на нуль, на нуль, на нуль. Забили – виграли. Команда працювала. Полюлях був – не швидкий, але він вигризав все. В середині поля горіло все. А зараз я того не бачу, одні слова. Починаючи від Когута, закінчуючи атакою.

Лідера немає на футбольному полі. Знаєте, що таке лідер? Є Степаненко в Шахтарі, є Сидорчук в Динамо. Ніхто ні за що не відповідає. Прийшли, голову опустили. Відповідальності нуль. Конкуренції немає, лише на 2-3 позиціях, ті люди стараються, хочуть грати. Інші один матч грають, два провалюють. От воно і доходить до цього.

Але це моя вина, що я не створив конкуренцію. Мені говорили, а я: "Та ні, буде все окей". Виявляється, я надзвичайно сильно помилявся. Визнаю, що це моя провина", – заявив Вірт на YouTube-каналі Трендець.

Нагадаємо, Верес скотився у зону вильоту, маючи в активі 18 пунктів. Команда в 11 останніх матчах перемогла та зіграла внічию всього по разу. Попереду у рівнян гра зі Рухом.

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