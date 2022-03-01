Серед українських футболістів Зінченко чи не найактивніше займається тим, щоб якомога більше людей дізналися про звірства окупаційних військ в Україні.

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Манчестер Сіті вирішив підтримати свого футболіста. Зокрема, Зінченко вивів "містян" на матч Кубка Англії проти Пітерборо з капітанською пов'язкою, яку йому символічно передав Фернандінью. Також на трибунах було чимало українських прапорів та плакатів зі словами підтримки для Сашка.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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