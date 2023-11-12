Барселона переграла Алавес в 13-турі чемпіонату Іспанії. Відео голів та огляд зустрічі дивіть на "Футбол 24".

Матч проти Алавеса видався для каталонців нервовим. Одразу після стартового свистка Тер Штегену довелося виймати м'яч зі своїх воріт. Втім, Барселона захопила контроль над грою і все ж змогла здобути важливу перемогу.

Барселона, пропустивши на 18 секунді, здобула важку перемогу – Лєвандовскі вперше за два місяці забив в Ла Лізі

Наразі каталонці посідають третю сходинку в турнірній таблиці, маючи 30 очок. Алавес розташувався на 15 місці з 12 балами.