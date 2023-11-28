У матчі 13-го туру АПЛ Вулверхемптон на виїзді поступився Фулхему (2:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Представники другої половини турнірної таблиці – Фулхем та Вулверхемптон – закривали 13-й тур чемпіонату Англії. Господарі швидко вийшли вперед – Івобі з близької відстані засмутив Жозе Са, пробивши у лівий кут. Хван зовсім скоро міг зрівнювати, але, закидаючи голкіперу за комірець, струсонув поперечину.

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За корейця виправився Кунья, який в середині тайму відгукнувся на навіс від Бельгарда і головою вгатив круглого впритирку з лівою стійкою.

По перерві Семеду зачепив суперника у власному штрафному і арбітр вказав на позначку. VAR довго вивчав епізод і, зрештою, підтвердив рішення рефері. Вілліан легко розвів по кутах м'яч і голкіпера.

На 75-й хвилині право на свій одинадцятиметровий отримав і Вулверхемптон – Хван знову зробив рахунок рівним. Вже у доданий час лондонці заробили ще один пенальті, який знову чітко реалізував екс-гравець Шахтаря (цього разу ударом по центру).

Перемога дозволила Фулхему перервати чотириматчеву безвиграшну серію – команда набрала 15 очок і піднялась на чотирнадцятий щабель турнірної таблиці. Вулверхемптон з такою ж кількістю балів залишився дванадцятим.

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