В матче 13-го тура АПЛ Вулверхэмптон на выезде уступил Фулхэму (2:3). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Представители второй половины турнирной таблицы – Фулхэм и Вулверхэмптон – закрывали 13-й тур чемпионата Англии. Хозяева быстро вышли вперед – Ивоби с близкого расстояния огорчил Жозе Са, пробив в левый угол. Хван совсем скоро мог сравнивать, но, забрасывая голкиперу за шиворот, сотряс перекладину.

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За корейца исправился Кунья, который в середине тайма откликнулся на навес от Бельгарда и головой вколотил круглого впритирку с левой стойкой.

После перерыва Семеду зацепил соперника в собственной штрафной и арбитр указал на отметку. VAR долго изучал эпизод и, наконец, подтвердил решение рефери. Виллиан легко развел по углам мяч и голкипера.

На 75-й минуте право на свой одиннадцатиметровый получил и Вулверхэмптон – Хван снова сделал счет равным. Уже в добавленное время лондонцы заработали еще один пенальти, который снова четко реализовал экс-игрок Шахтера (на этот раз ударом по центру).

Победа позволила Фулхэму прервать четырехматчевую безвыигрышную серию – команда набрала 15 очков и поднялась на четырнадцатую ступень турнирной таблицы. Вулверхэмптон с таким же количеством баллов остался двенадцатым.

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