Вест Хем поїхав у гості до Фулхема у 23 турі АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Фулхем – Вест Хем стартує о 19:30 за Києвом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine, текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

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Вест Хем набрав чудову форму та несподівано нав'язує грандам боротьбу за Лігу чемпіонів. Андрій Ярмоленко на других ролях – останнім часом тренери бачать його дублером Антоніо на позиції центрфорварда. Сьогодні українець знову залишився в запасі, хоча в суперниках слабкий Фулхем, який йде на 18 місці та намагається не вилетіти з АПЛ.

Стартові склади команд

Фулхем: Ареоля – Тете, Андерсен, Адарабьойо – Боббі Рід, Гарісон Рід, Леміна, Робінсон – Лофтус-Чік, Лукман – Кавалейро.

Запасні: Родак, Гектор, Рім, Айна, Браян, Онома, Маджа, Мітровіч.

Вест Хем: Фабіанскі – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл – Райс, Соучек – Боуен, Лінгард, Бенрама – Антоніо.

Запасні: Мартін, Діоп, Фредерікс, Джонсон, Бальбуена, Діоп, Нобл, Лансіні, Ярмоленко, Форнальс.

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