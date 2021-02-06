Вест Хэм поехал в гости к Фулхэму в 23 туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Фулхэм – Вест Хэм стартует в 19:30 по Киеву. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine, текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

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Вест Хэм набрал великолепную форму и неожиданно навязывает грандам борьбу за Лигу чемпионов. Андрей Ярмоленко на вторых ролях – в последнее время тренеры видят его дублером Антонио на позиции центрфорварда. Сегодня украинец остался в запасе, хотя в соперниках слабый Фулхэм, который идет на 18 месте и старается не вылететь из АПЛ.

Стартовые составы команд

Фулхэм: Ареоля – Тете, Андерсен, Адарабьойо – Бобби Рид, Гарисон Рид, Лемина, Робинсон – Лофтус-Чик, Лукман – Кавалейро.

Запасные: Родак, Хектор, Рим, Айна, Браян, Онома, Маджа, Митрович.

Вест Хэм: Фабиански – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Райс, Соучек – Боуэн, Лингард, Бенрама – Антонио.

Запасные: Мартин, Диоп, Фредерикс, Джонсон, Бальбуэна, Нобл, Лансини, Ярмоленко, Форнальс.

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