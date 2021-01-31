Ліверпуль на тижні перервав безвиграшну серію в чемпіонаті, впевнено здолавши Тоттенхем. Юрген Клопп досі в чемпіонських перегонах, хоча й відстає катастрофічно від Ман Сіті. А сьогоднішній поєдинок з Вест Хемом був битвою за проміжне місце в зоні Ліги чемпіонів. "Молотобійці" набрали хорошу форму і видали найуспішніший початок року у своїй історії.

Девід Мойєс не здивував стартовим складом і залишив Андрія Ярмоленка в запасі за спинами Боуена та Антоніо. У Ліверпуля сюрприз був – Фірміно опинився на лавці, а групу атаки поруч з Салахом сформували Оріджі та Шакірі (Мане має пошкодження).

Ліверпуль переміг Тоттенхем: кінець розмовам про кризу мерсисайдців, жахливий футбол "шпор", концерт Мане та Трента

Ліверпуль з перших хвилин захопив ініціативу та встановив контроль над м'ячем, але моментів не створював. Все гострота обмежувалася закиданнями Алькантари у штрафний майданчик і неточними ударами Оріджі, Вейналдума та Салаха з незручних позицій. Фабіанскі вперше вступив у гру наприкінці першого тайму, коли парирував дальній удар єгиптянина.

Вест Хем діяв дуже організовано та не давав мерсисайдцям вільного простору. Гравці атаки відпрацьовували за своїми візаві по всьому полю, а оборона зберігала компактність. А з часом почали навіть відповідати своїми атаками.

Перспективний випад розігнав і завершив Форнальс – гостей врятував Робертсон, який на лінії головою вибив м'яч. Ще був чудовий момент в Антоніо, який завершував швидку атаку за участю Доусона, Форнальса та Боуена. Після удару форварда лондонців м'яч трішки розминувся з воротами.

У другому таймі Ліверпуль підвищив темп атак і "посадив" на жовті картки двох опорників Вест Хема – Райс і Соучек втратили право на помилку. Оріджі нарешті показав себе, пробігши по лівому краю та викотивши під удар Салаху. Ту спробу єгиптянина заблокували, однак незабаром він знайшов ще один шанс. Мо отримав трішечки більше простору і миттєво цим скористався – закрутив під дальню стійку. Клопп гарно вгадав з заміною, випустивши перед тим Джонса, який і розігнав гольову атаку.

Девід Мойєс відчував, що можна врятувати матч, тому підсилив передню лінію. Замість змученого Форнальса вийшов Ярмоленко. Андрій отримав пів години ігрового часу та розмістився поруч з Антоніо. Вест Хем перейшов на гру з двома форвардами, однак загрожував воротам Ліверпуля переважно зі стандартів.

Втім, гості підстерегли Вест Хем на одному зі стандартів і закрили матч. Ліверпуль подолав усе поле у дві передачі (Александер-Арнольд і Шакірі), а Салах елегантно пробив повз голкіпера. Андрій Ярмоленко відпустив Мохамеда ще біля чужого штрафного, намагався наздогнати його, здійснив ривок, але врятувати не судилося. Салах оформив дубль і забив 20-й гол у сезоні. Він досягає цієї позначки в усіх сезонах після переїзду в Англію.

I know some will argue it’s Yarmolenko’s man so it was his job to track him in the first place but I do get frustrated when his work ethic is knocked he’s actually running quicker here to get back than he does when attacking ironically. pic.twitter.com/nYIIJmW3dv — Mark Harrison (@MarkHarrison23) January 31, 2021

Третій гол гостей забив Вейналдум – класну атаку для нього підготували Окслейд-Чемберлен і Фірміно (знову Клопп вгадав з замінами). А Вест Хем все ж виконав програму мінімум, оформивши гол престижу з кутового. Відзначився Доусон. У підсумку – 1:3 на користь Ліверпуля. Мерсисайдці набрали 40 очок і піднялися на третє місце АПЛ, а Вест Хем з 35 балами залишився п'ятим.

Вест Хем – сила в простоті. Показовий момент для Ярмоленка

Вест Хем Девіда Мойєса дуже схожий на Евертон Девіда Мойєса, який десятиліття зберігав місце у верхній половині АПЛ і був найсильнішим з "простих смертних" клубів. Жодної ефектності, але пристойні результати, які базуються на важкій роботі. Футбол Вест Хема максимально простий: без високого пресингу та цікавих комбінацій, зате з дограванням кожного епізоду до кінця.

Лондонці постали у всій красі в першому таймі проти Ліверпуля: вигризали кожен м'яч, нав'язували боротьбу на кожному клаптику поля, намагалися заблокувати кожен удар. Суперник володів ініціативою, але нічого не міг створити. Не було відчуття, що Вест Хем посиплеться, навпаки – здавалося, що за такої гри "молотобійці" знайдуть свій шанс.

І в більшості поєдинків, на відміну від сьогодні, вони знаходять. 4-матчева переможна серія перед Ліверпулем як доказ. У цьому Вест Хемі немає великих зірок, немає навіть Гріліша, а найкращий гравець – Томаш Соучек, про якого ще півтора року тому мало хто чув. Це команда ремісників, більшість з яких вийшла з нижчих англійських дивізіонів.

Місця для "чарівників" у Мойєса обмаль. Багатомільйонні Аллє та Андерсон вже не в клубі, а Ярмоленко в запасі. Епізод перед другим пропущеним показовий. Програти спринт Салаху не страшно. Погано те, що українець не зберіг концентрацію та вимкнувся. У Вест Хемі, де основа успіху в дограванні кожного епізоду, таке неприпустимо.

Загалом у відведений час Андрій традиційно проявив багато старання, але мало чим допоміг. Віддав 7 передач (дві з них вперед). "Виконав кілька хороших пасів, показав високу швидкість під час ривка до власних воріт, однак на гру майже не вплинув", – влучну характеристику для Ярмоленка дало профільне видання Football London. Оцінки від статистичних порталів поганенькі: SofaScore – 6.4, WhoScored – 5.9.

Дивовижне чуття Клоппа виграло йому матч

Юрген Клопп класно відчув момент з замінами. На старті другого тайму обидва опорники Вест Хема отримали по жовтій картці. Німець підготував швидку заміну, випустивши в центр поля проворного Джонса. Довелося пояснювати Мілнеру, чому його так рано зняли, але Джонс це зробив краще за тренера. Кьортіс через хвилину перебування на полі започаткував гольову атаку: проскочив у центрі поля Райса (той не міг фолити під ризиком другої жовтої), а потім викотив на Салаха.

А Фірміно та Окслейд-Чемберлен, які також вийшли з лавки, придумали третій гол. Рішення Клоппа залишити Фірміно в запасі ніхто не зрозумів. Ненайкращий час для відпочинку ключового форварда, коли вилетів ще й Мане. Оріджі та Шакірі до перерви зовсім не вражали, особливо повільний і "дерев'яний" Дівок. Але в підсумку Клопп вчасно кинув Фірміно в бій. І результат є, і бразилець відпочив.

Ліверпуль повернувся на переможний шлях. Манчестер Сіті вже далеко (-7 за втраченими), але шанси на титул є. Хороші новини: Тьягу адаптувався і виблискує, а Трент повертає свою феєричну форму. У четвер розніс Тоттенхем, а сьогодні організував розкішний гол і загалом відіграв корисно.

Ліверпуль переміг Тоттенхем: кінець розмовам про кризу мерсисайдців, жахливий футбол "шпор", концерт Мане та Трента