Ще в минулому сезоні ці суперники фінішували впритул над зоною вильоту. Зараз команда Ярмоленка відстає лише на 4 бали від путівки до Ліги чемпіонів, а Гріліш і компанія за втраченими очками ще ближчі до мрії. Матч, як і онлайн-трансляція Астон Вілла – Вест Хем на "Футбол 24", стартував о 22:15. Бірмінгемці прагнули взяти реванш за поразку 1:2 в попередній зустрічі. Водночас це справа нелегка, адже віллани не перемагали "молотів" в останніх 5 іграх.

Астон Вілла – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу

Перший момент створили гості, які вийшли у відверто захисній схемі з 5 захисниками, але дуже заряджені на постійні контратаки. Соучек підтримав атаку другим темпом, віддав у падінні на Антоніо, а той з льоту пробив у Мартінеса. Джессі Лінгард, який прийшов з Манчестер Юнайтед і відразу ж дебютував на місці Ярмоленка, змістився у центр та потужно пробив – знову голкіпер Вілли на місці. Кресвелл розстрілював стража воріт з кількох метрів, однак влучив у свого ж Антоніо. У господарів, попри реноме більш атакувальної команди, за стартові 20 хвилин жодної спроби удару, тільки підходи до чужого штрафного.

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Перша спроба на 22 хвилині. Кеш подав, а Воткінс, лідер АПЛ за ударами з меж штрафного та супермоментами в домашніх матчах, замикав метрів з 10. Доусон помилився на своїй половині, Гріліш підхопив і віддав. Воткінс цього разу поцілив у стійку. Астон Вілла оговталася до 30 хвилини, створивши парочку не гірших нагод. Після подачі штрафного Соучек скинув під удар Барклі. Черговий удар з розстрільної дистанції, і лише мінімальний збій прицілу екс-хавбека Челсі рятує Вест Хем. Подвійна відповідь "молотів". Кресвелл зі штрафного і Соучек з меж карної зони ефектно крутили у дальній кут – дуже близько, але повз ворота.

Втричі більше ударів (10 на 3) та повне домінування лондонців за влучаннями у площину воріт (5:0), але досить логічні нулі на табло. Дуже активний дебют Лінгарда. Номінально він діє на правому фланзі Ярмоленка, але його теплова карта показує шалений рух з краю на край. Лідер у матчі за ударами (4, хоча цілих 3 заблоковані), найкращий у команді Мойєса за пасами у фінальну третину поля (14), контактами з м'ячем (40), спробами дриблінгу (3, одна вдала) та точністю передач (93%).

Відкрив рахунок великий чеський хлопець. Один з найбільш аномальних гравців АПЛ 2020/21. Соучек, граючи на позиції опорника, забив уже 8 гол у сезоні. Антоніо і Бенрама розіграли просту комбінацію, а 25-річний хавбек спокійно прошив Мартінеса. Минуло лише 5 хвилин, і той же дует зробив гол для Лінгарда. Блискучі трикутники, крута своєю легкістю і злагодженістю командна робота. Антоніо загубив ще 2 вбивчі шанси після передач з обох флангів. Дивовижним чином Астон Вілла уникає розгрому в цих моментах. Новій спробі Соучека з меж воротарського не вистачає хіба що сили.

Найдорожчий зимовий трансфер французької Ліги 1 з'явився на полі за 10 хвилин до кінця. Морган Сансон замінив Дугласа Луїса. За 80 хвилин підсумок для Астон Вілли сумний: 7:16 за ударами, 1:9 за влучаннями. Але на 81-й лідери атаки господарів реалізували свій рідкісний момент. Гріліш несподівано опинився на правому фланзі, Воткінс нарешті реалізував розкішний розрізний пас капітана. Цього разу без міліметрових офсайдів з космосу, як було в Лондоні, коли Оллі дивом не відзначився через VAR.

Однак майже відразу Вест Хем відновлює перевагу. Соучек на Антоніо, Майкл з другим гольовим пасом, а Лінгард оформив дубль. На жаль, Ярмоленко абсолютно зайвий у цій фантастичній команді. Мойєс використав усі заміни, але Андрій тепер навіть не серед тріо перших на вихід з лави запасних. Вест Хем набирає 38 очок, і від четвертого Ліверпуля та зони ЛЧ відділяють лише 2 бали. Астон Вілла залишається на 9 місці, маючи на 6 пунктів менше, але 2 матчі у запасі.

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У них не дуже складалося в Манчестері, але екс-наставник "червоних дияволів" останнім часом має око на гарні угоди. "Джессі може зіграти ліворуч, праворуч і на позиції десятки", – заявив днями Девід Мойєс. І в матчі проти Астон Вілли орендований манкуніанець встиг проявити себе у всіх названих зонах атаки. Важко пригадати, хто ще з креативних футболістів настільки успішно дебютував за нову команду з листа. Дубль голів, 6 ударів, 2 створені моменти. Андрій Ярмоленко і в найкращі роки не давав такої інтенсивності.

Лінгард просто затероризував бірмінгемських захисників і продемонстрував ефективність, якій позаздрить навіть Антоніо: реалізував обидва удари з меж штрафного. У Майкла свої позитиви. Дуплет гольових пасів, прекрасна гра на команду. Ну, а з ударами таки біда – вже який тур марнує фантастичні нагоди. Взагалі Вест Хем тотально переграв статуснішого суперника, насамперед тактично. Для нейтралізації Гріліша Мойєс використав на правому фланзі подвоєння захисників Цоуфала та Фредерікса, туди ж зміщувався Соучек. Неймовірно працездатне тріо гасило мозковий центр Вілли. Часто простріли зірки збірної Англії накривали по двоє "молотів" – просто прекрасна підстраховка доведена до автоматизму!

Не дивно, що свій асист Джек видав, залишивши рідний фланг. Наставник Вест Хема зовсім трохи не влучив з таймінгом замін. Потрібно було раніше замінити Бенрама на Джонсона, і тоді навіть геній Гріліша міг би не створити гол престижу. Утім, Мойєс же не вийшов тільки відбиватися. Той руйнівний хаос, який несли захисту господарів Антоніо, Лінгард, Соучек, Цоуфал, Кресвелл і Бенрама попереду, було просто не зупинити. Дін Сміт розгублено дивився на поле і не мав жодних шансів виграти цю цікаву для стороннього глядача шахову партію. Вест Хем уже в наступному турі може наздогнати чи обійти Ліверпуль, а це зона Ліги чемпіонів, крихітко. Знову і знову фанати "молотів" не вірять своїм очам, проте їх важко змусити остаточно повірити в подібне диво – скільки вже таких наближень до мрії довелось побачити, а потім все розбивалося на друзки!