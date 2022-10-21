Чемпионат Англии 2022/23, 12-й тур

Фулхэм – Астон Вилла – 2:0

Голы: Г. Рид, 36, Митрович, 67 (пен)

Удаление: Дуглас Луис, 63 (Астон Вилла)

Лестер Сити – Лидс – 2:0

Голы: Кох, 17 (автогол), Барнс, 35

Фулхэм в родных стенах принимал Астон Виллу. Хозяева работали активнее, удерживая мяч более 60% игрового времени и нанеся почти вдвое больше ударов. Открыть счёт удалось на 36-й минуте усилиями Г. Рида, а на 63-й "коттеджеры" ещё и остались в большинстве вследствие удаления Дугласа Луиса. Ещё через три минуты Кэш сыграл рукой и привёз пенальти в пользу лондонцев – его реализовал Митрович.

Бирмингемцы не создали ни одного голевого момента в ответ. В конце концов, на 84-й минуте их добили прострелом Кебано, который Мингз срезал в собственные ворота – 3:0! Фулхэм празднует разгромную победу. Астон Виллу от падения в зону вылета отделяют всего два пропущенных гола.

Лестер завершал программу тура домашним поединком с Лидсом, пытаясь добыть вторую победу в сезоне. Йоркширцы также нуждались в трёх очках, ведь в турнирной таблице они шли на равных с Астон Виллой – то есть, были близки к вылету. Да и серия в 6 матчей без побед не давала покоя.

Гости выглядели значительно активнее и острее в обоих таймах. Команда Джесси Марша выиграла по ударам со счётом 14:5, а по ожидаемым голам – со счётом 1,09 vs 0,69. По проценту владения, касаниями в штрафной и ряду других показателей "павлины" также лидировали, однако всё это преимущество так и не было конвертировано хотя бы в один гол.

Что хуже всего для Лидса, команда пропустила дважды, хотя Лестер нанёс всего 3 удара до перерыва. На 17-й минуте "лисы" вырвались вперёд благодаря передаче Прата с фланга, которую Кох срезал в свои ворота. Ещё через 18 минут Барнс принял прострел от Дьюсбери-Холла и спокойно пробил между ног Мелье – 2:0! Именно эти голы и определили судьбу противостояния. Команда Брендана Роджерса набрала 8 очков и поднялась на предпоследнюю позицию.