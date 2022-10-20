Нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду було виключено зі складу команди за рішенням головного тренера.

На 90-й хвилині матчу з Тоттенхемом Роналду покинув лаву запасних і пішов у роздягальню. За даними Daily Mail, португалець взагалі відмовився виходити на заміну.

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Така поведінка не залишилася непоміченою головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком Тен Хагом. Як інформує журналіст The Athletic Лорі Вайтвелл, рішенням наставника було виключити Роналду зі складу на прийдешній матч із Челсі, який відбудеться у суботу, 22 жовтня. Офіційний сайт МЮ підтвердив цю інформацію.

Повідомляється, що Роналду також відсторонено від тренувань із першою командою, тому він може займатись або індивідуально, або з U-21.

37-річний володар п'яти "Золотих м'ячів" не вперше демонструє свій норовливий характер. Наприкінці липня він теж достроково покидав стадіон, тоді "червоні дияволи" проводили спаринг з Райо Вальєкано.

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