Чемпіонат Італії 2023/24, 19-й тур

Фрозіноне – Монца – 2:3

Голи: Харруї, 56, Суле, 75 (пен) – Мота, 18, В. Карбоні, 45, Суле, 55 (автогол)

Лечче – Кальярі – початок о 19:00

Сассуоло – Фіорентина – початок о 21:45

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Фрозіноне приймав у рідних стінах Монцу. Поєдинок виявився доволі феєричним – особливо для 20-річного нападника Суле. Сенсаційний форвард господарів (7+1 у 16-ти матчах) відзначився і у своїх, і у чужих воротах, та ще й обрізався пере другим пропущеним голом. Його зусиллями колектив горів з рахунком 0:3 до 55-ї хвилини, однак рівно за хвилину господарі розмочили рахунок..

А за гостей ще в першому таймі відзначились Мота з Валентіном Карбоні, причому вони асистували один одному. У підсумку, все завершилось перемогою Монци (2:3) – команда перервала 3-матчеву безвиграшну серію та завершила перше коло на 10-й позиції. Фрозіноне залишається у 5-ти очках від зони вильоту, а безвиграшна серія досягла 6-ти турів.

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