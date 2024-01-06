Фрозіноне ледь не відігралося з 0:3 у матчі з Монцою – сенсаційний бомбардир поховав і відродив інтригу у битві
В рамках суботньої програми 19-го туру італійської Серії А 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2023/24, 19-й тур
Фрозіноне – Монца – 2:3
Голи: Харруї, 56, Суле, 75 (пен) – Мота, 18, В. Карбоні, 45, Суле, 55 (автогол)
Лечче – Кальярі – початок о 19:00
Сассуоло – Фіорентина – початок о 21:45
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Фрозіноне приймав у рідних стінах Монцу. Поєдинок виявився доволі феєричним – особливо для 20-річного нападника Суле. Сенсаційний форвард господарів (7+1 у 16-ти матчах) відзначився і у своїх, і у чужих воротах, та ще й обрізався пере другим пропущеним голом. Його зусиллями колектив горів з рахунком 0:3 до 55-ї хвилини, однак рівно за хвилину господарі розмочили рахунок..
А за гостей ще в першому таймі відзначились Мота з Валентіном Карбоні, причому вони асистували один одному. У підсумку, все завершилось перемогою Монци (2:3) – команда перервала 3-матчеву безвиграшну серію та завершила перше коло на 10-й позиції. Фрозіноне залишається у 5-ти очках від зони вильоту, а безвиграшна серія досягла 6-ти турів.
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