В рамках субботней программы 19-го тура итальянской Серии А 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 19-й тур

Фрозиноне – Монца – 2:3

Голы: Харруи, 56, Суле, 75 (пен) – Мота, 18, В. Карбони, 45, Суле, 55 (автогол)

Лечче – Кальяри – 1:1

Голы: Жандре, 31 – Ористаніо, 68

Сассуоло – Фиорентина – 1:0

Гол: Пинамонти, 9

Нереализованные пенальти: Бонавентура, 64 (Фиорентина)

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Фрозиноне принимал в родных стенах Монцу. Поединок оказался довольно феерическим – особенно для 20-летнего нападающего Суле. Сенсационный форвард хозяев (7+1 в 16-ти матчах) отметился и в своих, и в чужих воротах, да еще и обрезался пере вторым пропущенным голом. Его усилиями коллектив горел со счетом 0:3 до 55-й минуты, однако ровно через минуту хозяева размочили счет.

А за гостей еще в первом тайме отличились Мота с Валентином Карбони, причем они ассистировали друг другу. В итоге, все завершилось победой Монцы (2:3) – команда прервала 3-матчевую безвыигрышную серию и завершила первый круг на 10-й позиции. Фрозиноне остается в 5-ти очках от зоны вылета, а безвыигрышная серия достигла 6-ти туров.

Лечче дома расписал результативную ничью с Кальяри. На гол Жандре, забитый в середине первого тайма, гости ответили точным выстрелом Ористанио в середине второго. На этом команды и разошлись. Лечче оторвался от зоны вылета на семь очков, а Кальяри нарастил гандикап от тройки аутсайдеров до одного зачетного балла.

Сассуоло одержал неожиданную победу над Фиорентиной, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию и оторвавшись от зоны вылета на 5 зачетных баллов. Правда, "нероверди" повезло, ведь на 64-й минуте "фиалки" заработали пенальти – впрочем, Бонавентура не смог переиграть голкипера. Вследствие этого поражения флорентийцы не потеряли место в зоне ЛЧ, но отрыв от 5-го места составляет всего одно очко.

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