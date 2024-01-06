Сенсаційна нічия Інтера з Дженоа у попередньому турі створила серйозні проблеми для "нерадзуррі", адже Ювентус наблизився на відстань двох очок. Ще одна осічка могла віддати перше місце туринцям, тож підопічні Сімоне Індзагі були зобов'язані перемагати Верону – команду, що веде боротьбу за виживання. Тим паче, у себе вдома.

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Міланці відкрили рахунок на 13-й хвилині. Лаутаро Мартінес відкрився на межі штрафного під пас Мхітаряна, після чого пробив з носка у правий кут – 1:0! Аргентинець забив 16-й гол у поточному розіграші Серії А. Він став другим футболістом Інтера, починаючи із сезону 2004/05, якому вдалося провести 15+ м'ячів у першому колі чемпіонату (першим був Ікарді у сезоні 2017/18).

От тільки нічого гострішого "нерадзуррі" до перерви не створили. Верона була значно гострішою, змарнувавши два крутих шанси прошити Зоммера. Вже на 3-й хвилині Суслов опинився на правому краю штрафного, дійшов до правого кута воротарського та завдав удару – голкіпер парирував! На 26-й же хвилині Джуріч замикав подачу приблизно на 11 метрів, однак Зоммер виручив і тут.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Інтера. Всього за дві хвилини після старту другого тайму Лаутаро міг заспокоїти міланських тіфозі, забивши ще один гол – після розіграшу кутового аргентинець замкнув навіс Ачербі. От тільки судді не зарахували взяття воріт через офсайд Ачербі.

Також у господарів був небезпечний момент на 66-й хвилині, коли затяжна перепасовка у штрафному завершилась обвідним пострілом Чалханоглу з півкола. М'яч пролетів поруч зі стійкою. Загалом же атака Інтера не вражала – до 73-ї хвилини за ударами було всього 7:6 на користь підопічних Сімоне Індзагі. А на 74-й вони ще й пропустили...

Героєм став Анрі, який вийшов на заміну й відзначився через 45 секунд. Тома замкнув простріл Дуди, зрівнявши рахунок. Це найшвидший гол після виходу на заміну у поточному сезоні Серії А!

Тільки після цього Інтер прокинувся, завдавши аж сім пострілів до кінця зустрічі. От тільки відзначитись довго не давав свіжий Арнаутовіч. На 80-й хвилині він опинився на лінії чужих воріт і заблокував постріл Павара метрів з восьми, а на 90+2-й він запоров момент Мартінеса – Лаутаро з лівого краю перекинув голкіпера, спрямувавши м'яч під дальню стійку, а Мірко спробував підправити головою. І не влучив по м'ячу!

Це був не перший момент Мартінеса на цьому відрізку. На 80-й хвилині він і сам пробивав головою з центру штрафного, але вийшло точно по позиції голкіпера. Тим не менш, тиск таки приніс успіх на 3-й компенсованій – Бастоні з-за меж штрафного зацідив у поперечку, Монтіпо парирував добивання від Барелли, але тут же на добиванні опинився Фраттезі. 2:1!

За розмови з арбітром Лазовіч ще й отримав червону, залишивши Верону в меншості. На 7-й компенсованій Інтер міг і закрити гру, скориставшись походом голкіпера Монтіпо у свій штрафний. Барелла та Санчес вибігли на порожні ворота, але замість голу Ніколо віддав невдалий поперечний пас, який накрили... За таке марнотратство ледь не довелося заплатити.

На 9-й компенсованій Дарміан привіз пенальті, сфоливши проти Маньяні! Верона отримала шанс на камбек – втім, Анрі з "позначки" поцілив у стійку, а добивання Фолоруншо пройшло повз ворота! У підсумку, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Інтера. "Нерадзуррі" вберегли першу позицію, відірвавшись від Юве на 5 очок.

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