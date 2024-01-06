Коваленко здивував екстремальною зміною іміджу – фоото нашого легіонера в Серії А
06:30 - Читать на русском
Півзахисник Емполі Віктор Коваленко вирішив поекспериментувати зі своїм зовнішнім виглядом.
Український легіонер "адзуррі" пофрабував волосся у білий колір.
Коваленко змінив свій статус в Емполі
"Новий стиль", – підписав світлину 27-річний хавбек, якого тепер буде дуже легко ідентифкувати на полі. Найближчий матч Емполі – прийом Мілана 7 січня в рамках 19-го туру чемпіонату Італії.
Додамо, що у нинішньому сезоні Коваленко провів 9 поєдинків, у яких відзначився 2 голами та одним асистом. Півзахисник досі належить Аталанті, а за Емполі виступає на правах оренди.
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