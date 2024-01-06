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Коваленко змінив свій статус в Емполі

"Новий стиль", – підписав світлину 27-річний хавбек, якого тепер буде дуже легко ідентифкувати на полі. Найближчий матч Емполі – прийом Мілана 7 січня в рамках 19-го туру чемпіонату Італії.

Додамо, що у нинішньому сезоні Коваленко провів 9 поєдинків, у яких відзначився 2 голами та одним асистом. Півзахисник досі належить Аталанті, а за Емполі виступає на правах оренди.

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