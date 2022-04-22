"Це чудові новини. Він тренер світового класу, який нам дуже допоможе. Я спостерігав за Аяксом – це чудова команда, яка грає у хороший футбол. Ми знаємо, що Ерік Тен Хаг нам дуже допоможе і, сподіваюся, наступного року ми зможемо виграти трофеї.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив ім'я нового головного тренера

Звичайно, ви завжди повинні проявляти себе. Тепер новий тренер дивиться на команду, і ви повинні показати якість своєї роботи, щоб продовжувати грати та старанно працювати під керівництвом нового менеджера.

Пріоритет полягає в тому, щоб удосконалюватися, розвиватися з кожним днем, продовжувати боротися і боротися за трофеї. Нам потрібно повернути звання величного клубу, яким є Манчестер Юнайтед", – сказав Фред для Premier League Productions.

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