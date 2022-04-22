"Это отличные новости. Он тренер мирового класса, который нам очень поможет. Я наблюдал за Аяксом – это отличная команда, играющая в хороший футбол. Мы знаем, что Эрик Тен Хаг нам очень поможет и, надеюсь, в следующем году мы сможем выиграть трофеи.

Манчестер Юнайтед официально объявил имя нового главного тренера

Конечно, вы всегда должны проявлять себя. Теперь новый тренер смотрит на команду, и вы должны показать качество своей работы, чтобы продолжать играть и усердно работать под руководством нового менеджера.

Приоритет в том, чтобы совершенствоваться, развиваться с каждым днем, продолжать бороться и бороться за трофеи. Нам нужно вернуть звание великого клуба, которым является Манчестер Юнайтед", – сказал Фред для Premier League Productions.

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