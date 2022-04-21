По завершенні сезону Ральф Рангнік покине крісло головного тренера манкуніанців, як і планувалося з самого початку. Влітку Манчестер Юнайтед очолить нинішній наставник Аякса Ерік Тен Хаг, повідомляє офіційний сайт "Червоних дияволів". Контракт розрахований до червня 2025 року з можливістю продовження ще на рік.

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До слова, нинішню кампанію на чолі команди почав Уле Гуннар Сульшер, якого звільнили в листопаді. Згодом Манчестер Юнайтед призначив Ральфа Рангніка, який після приходу Тен Хага отримає посаду в менеджменті клубу.

У нинішньому сезоні Манчестер Юнайтед не зміг поборотися за перемогу в жодному турнірі та ризикує не потрапити у зону Ліги чемпіонів. Після 33-х турів АПЛ манкуніанці посідають шосте місце в турнірній таблиці.

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