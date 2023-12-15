Вердер і ґладбаська Борусія в рамках прем'єрного матчу 15-го туру німецької Бундесліги сильнішого не визначили (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Вердер відкрив рахунок вже на 7-й хвилині зусиллями Борре – той прийняв закидання від Шмідта й розстріляв ворота з меж штрафного. Дуже простий гол. Невдовзі ж матч довелося призупинити через протест вболівальників.

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Фани Борусії закидали поле шоколадними монетками. Це пов'язано з рішенням Бундесліги щодо комерціалізації свого продукту – німецькі клуби погодились створити дочірню компанію, доступну для іноземних інвестицій. Перед цим ультрас мовчали 12 хвилин, причому це мовчання підтримали усі інші ультрас в країні.

Міні-перерва тривала п'ять хвилин. Надалі гра йшла без явної переваги якоїсь із команд, однак на 41-й хвилині Вердер втратив шанс забити вдруге. Борре подавав з правого флангу на лінію воротарського, Дукш замкнути не зміг, а Біттенкур підхопив м'яч і пробив із шести метрів – вище воріт!

Покарання за марнотратство виявилось жорстким. Вже на 45-й хвилині Борусія М зрівняла рахунок. Хак зачепився у штрафному під час метушні, скинувши його у півколо – а Райц звідти закрутив у лівий нижній. 1:1! Відпочивати команди відправились саме з цими цифрами на табло.

А вже на старті другого тайму "жеребці" вискочили у результативну контратаку 2-в-3. Хак стягнув на себе двох і покотив у вільний простір на Райца, а той хитнув захисника та пробив у правий кут – 2:1! Втім, на 76-й хвилині Ґладбах припустився чергової бездарної помилки в обороні, що коштувало перемоги.

Після простого закидання бременців у штрафний м'яч знову опинився за захисниками. Так, передачі допоміг прикрий рикошет від Райца, однак Ельведі та Вьобер тупо зупинились. Нджінма проштовхнув сферу повз кіпера, а Дукш розстріляв ближній кут – 2:2!

Лишень після цього господарі почали проводити заміни, але вони не врятували. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию – Борусія М тепер ризикує завершити тур поза межами топ-10, а Вердер тримається дванадцятим.

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