Борусія Д оступилась з Аугсбургом і залишилась поза зоною Ліги чемпіонів, Бохум несподівано розгромив Уніон
Німеччина, Бундесліга, 15-й тур
Аугсбург – Борусія Д – 1:1
Голи: Деміровіч, 23 – Мален, 35
Бохум – Уніон Берлін – 3:0
Голи: Асано, 45+5, Пасієнсія, 54, Штогер, 78 (п.)
Дармштадт – Вольфсбург – 0:1
Гол: Майєр, 63
Вилучення: Лакруа, 27 (Вольфсбург, червона картка)
Майнц – Хайденхайм – 0:1
Гол: Пірінгер, 12
РБ Лейпциг – Хоффенхайм – початок матчу о 19:30
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