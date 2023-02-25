У суботу 22-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 22-й тур

Хоффенхайм – Борусія Д – 0:1

Гол: Брандт, 43

Кельн – Вольфсбург – 0:2

Голи: Герхард, 5, Арнольд, 68 (п.)

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:1

Голи: Вернер, 6, Форсберг, 40 – Соу, 61

Вердер – Бохум – 3:0

Голи: Фюлькруг, 29, Шмідт, 43, Дукш, 59

Герта – Аугсбург – 2:0

Голи: Ріхтер, 61, Люкебакіо, 70

Шальке – Штутгарт – початок матчу о 19:30

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Дортмундська Борусія на виїзді здолала Хоффенхайм. Для перемоги "джмелям" вистачило одного гола, забитого наприкінці першого тайму. Варто зазначити, що по перерві Вольф пострілом у дев'ятку подвоїв перевагу гостей, але арбітр зафіксував фол в атаці і взяття воріт скасували. Мінімальна звитяга дозволила Борусії очолити турнірну таблиці: у дортмундців є хороші шанси залишитись на вершині за підсумками туру, адже двоє головних переслідувачів "джмелів" – Уніон і Баварія – зійдуться завтра в очній дуелі.

Кельн вдома поступився Вольфсбургу. "Вовки" вийшли вперед вже на початку зустрічі, а в середині другого тайму "добили" суперника голом з пенальті. Від зони єврокубків команду Ніко Ковача відділяє 5 очок.

РБ Лейпциг здобув вольову перемогу над Айнтрахтом. Вернер забив сусідам по турнірній таблиці вже на шостій хвилині. Форсберг ще до перерви подвоїв перевагу (цікаво, що автори забитих голів асистували один одному). Соу зумів запалити інтригу після відпочинку, але франкфуртцям не вистачило 30 хвилин, аби, принаймні, зрівняти. Як наслідок, "бики" увірвались у топ-4 Бундесліги.

Вердер познущався над Бохумом. Три сухих голи опустили рурців на передостанню сходинку турнірної таблиці, натомість бременці піднялись на дві позиції і стали дев'ятими.

Герта, завдяки домашній перемозі над Аугсбургом, зуміла обійти Бохум, і покинула зону вильоту. Долю матчу вирішили два голи, забиті протягом десяти хвилин в середині другої сорокап'ятихвилинки. Для баварців поразка особливого значення у турнірці не мала – вони залишаються тринадцятими.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ