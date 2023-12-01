Кельн розпочинав тур на останній позиції в турнірній таблиці Бундесліги, однак перемога могла б вивести "цапів" одразу за межі зони вильоту. Дармштадт би при цьому туди опустився. Такий розвиток подій був цілком ймовірним, з огляду на 5-матчеву безвиграшну серію екс-клубу Федецького й Олійника.

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Перший тайм завершився без голів, а в другому Кельн забив двічі. На 60-й хвилині рахунок відкрив Зельке, а от гол Валдшмідта на 66-й скасували через офсайд – втім, і цього вистачило для тріумфу. Дармштадт у рівній грі не зміг прошити голкіпера "цапів". Кельн провів перший з 2 квітня сухий матч у Бундеслізі.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Кельна, якому вдалося піднятись з 18-ї одразу на 15-ту позицію. Вперше з 12 лютого команді вдалося перемогти без пропущених голів, а перемог без пропущених на виїзді не було аж з весни 2022-го.

Дармштадт тримається в одному заліковому балі позаду. Уніон і Майнц за підсумками туру можуть їх обійти.

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