Німеччина, Бундесліга, 13-й тур

РБ Лейпциг – Хайденхайм – 2:1

Голи: Опенда, 29 (п.), Поульсен, 44 – Гімбер, 45+2

Бохум – Вольфсбург – 3:1

Голи: Остерхаге, 19, Бернардо, 39, Антві-Аджей, 87 – Сванберг, 45+2

Борусія М – Хоффенхайм – 2:1

Голи: Плеа, 58 (п.), Нгуму, 80 – Вегхорст, 61

Штутгарт – Вердер – 2:0

Голи: Ундав, 17, Гірассі, 75 (п.)

Кельн переграв Дармштадт, покинувши зону вильоту – "цапи" здобули першу за 10 місяців "суху" перемогу

РБ Лейпциг після двох поспіль фіаско – в чемпіонаті з Вольфсбургом (1:2) та в Лізі чемпіонів з Манчестер Сіті (2:3) – нарешті святкував перемогу. Жертвою "биків" став новачок Бундесліги Хайденхайм. Попри шалену перевагу розпакувати ворота суперника підопічним Марко Розе вдалось лише в середині тайму завдяки пенальті. Поульсен за хвилину до перерви встиг подвоїти перевагу господарів, однак Хайденхайм закрутив інтригу, забивши у роздягальню. Опенда наприкінці зустрічі міг позбавити вболівальників "биків" зайвих нервів, але влучив у стійку. Зрештою, все завершилось мінімальною перемогою РБ Лейпциг, який набрав 26 очок і піднявся у топ-4 Бундесліги.

Бохум на своєму полі несподівано здолав Вольфсбург. Ще у першому таймі господарі двічі шокували суперника, однак "вовки" вже у доданий час змогли один гол відквитати. Попри надзусилля і шанс на пенальті за гру рукою, Вольфсбург так і не зумів більше забити, натомість пропустив за 3 хвилини до завершення гри. Як наслідок, Бохум підскочив одразу на дві сходинки вверх і став дванадцятим.

У ще одному матчі менхенгладбаська Борусія вирвала перемогу у Хоффенхайма. Перший тайм минув без голів, а по перерві Плеа з пенальті вивів "жеребців" вперед. Тішились господарі недовго – вже за три хвилини Вегхорст відновив статус-кво. Наприкінці зустрічі господарям таки вдалось вирвати перемогу і піднятись одразу на восьму сходинку. Хоффе, натомість, продовжив негативну тенденцію (команда не знала смаку перемог вже чотири матчі поспіль), залишившись шостим.

Завершувала суботній вечір дуель між Штутгартом і Вердером. "Шваби" продовжили свою переможну серію, забивши у ворота бременців по голу у кожному з таймів. Чергові три очки дозволили підопічним Себастьяна Хьонесса закріпитись у топ-3. Натомість Вердер зазнав другої поразки поспіль і опустився на 13-тий щабель.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ