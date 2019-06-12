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Форвард збірної Італії U-20: Ми віримо, що гол у ворота України був чистий

11:10 745 Читать на русском
Форвард збірної Італії U-20: Ми віримо, що гол у ворота України був чистий
Андреа Пінамонті / Офіційний сайт ФІФА

Андреа Пінамонті не погоджується з рішенням рефері щодо скасованого взяття воріт.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

Нападник вважає, що його команда забила гол без порушення правил.

Тренер збірної Італії U-20 прокоментував скасування гола у ворота України

"Це дуже боляче і прикро. І ще прикріше через те, що нам вдалося забити в самому кінці і ми віримо, що гол був чистий, але такий футбол. Ми віддали всі сили, і в даній ситуації нічого зробити не можемо", – цитує Пінамонті Football Italia.

Скасований через VAR гол італійців, який зробив збірну України U-20 фіналістом ЧС-2019

Нагадаємо, Україна здобула перемогу з рахунком 1:0 і пробилася до фіналу світової першості.

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Італія U-20 Італія U-20 Україна U-20 - Італія U-20 Світ Андреа Пінамонті Андреа Пінамонті
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