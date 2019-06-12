Форвард збірної Італії U-20: Ми віримо, що гол у ворота України був чистий

Андреа Пінамонті не погоджується з рішенням рефері щодо скасованого взяття воріт.

Нападник вважає, що його команда забила гол без порушення правил.

Тренер збірної Італії U-20 прокоментував скасування гола у ворота України

"Це дуже боляче і прикро. І ще прикріше через те, що нам вдалося забити в самому кінці і ми віримо, що гол був чистий, але такий футбол. Ми віддали всі сили, і в даній ситуації нічого зробити не можемо", – цитує Пінамонті Football Italia.

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Нагадаємо, Україна здобула перемогу з рахунком 1:0 і пробилася до фіналу світової першості.