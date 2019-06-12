toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА ЄВРО-2020

Скасований через VAR гол італійців, який зробив збірну України U-20 фіналістом ЧС-2019

00:35 85 Читать на русском
Скасований через VAR гол італійців, який зробив збірну України U-20 фіналістом ЧС-2019
Скасований через VAR гол італійців, який зробив збірну України U-20 фіналістом ЧС-2019

Відео ключового епізоду півфінального поєдинку чемпіонату світу-2019 між збірною України U-20 та її ровесниками з Італії до вашої уваги.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

Справжня драма в матчі трапилася на останній компенсованій хвилині.

ЧС-2019 U-20 Україна – Італія: "синьо-жовті" VARti виходу в фінал, топ-клас Булеци та втрата лідера на вирішальний матч

Скамакка після невдалого вибивання українців класно підробив м'яч та зрівняв рахунок. Італія побігла святкувати, але втрутився VAR – арбітр переглянув повтор і скасував взяття воріт через фол нападника!

blog_ava
"Україна, гігант європейського футболу, боїться князівства". Люксембурзькі ЗМІ – про нерви Шевченка та помилку судді
11 червня
10944
Теги
Італія U-20 Італія U-20 Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 - Італія U-20 Збірна України U-21 Відеоновини Чемпіонат світу U-20
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
20
год
:
38
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук