Скасований через VAR гол італійців, який зробив збірну України U-20 фіналістом ЧС-2019

Відео ключового епізоду півфінального поєдинку чемпіонату світу-2019 між збірною України U-20 та її ровесниками з Італії до вашої уваги.

Справжня драма в матчі трапилася на останній компенсованій хвилині.

ЧС-2019 U-20 Україна – Італія: "синьо-жовті" VARti виходу в фінал, топ-клас Булеци та втрата лідера на вирішальний матч

Скамакка після невдалого вибивання українців класно підробив м'яч та зрівняв рахунок. Італія побігла святкувати, але втрутився VAR – арбітр переглянув повтор і скасував взяття воріт через фол нападника!