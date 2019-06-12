Скасований через VAR гол італійців, який зробив збірну України U-20 фіналістом ЧС-2019

Світ — 11 черв 2596
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ЧС-2019 U-20: Україна у фіналі зіграє проти Південної Кореї
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Динамо прагне підписати Зозулю – доля гравця залежить від АльбасетеІспанія — 11 черв 2126
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ЧС-2019 U-20 Україна – Італія: "синьо-жовті" VARті виходу в фінал, топ-клас Булеци та втрата лідера на вирішальний матчЗбірна України U-21 — 11 черв 10183
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Динамівець зробив собі історичний подарунок – найкращий у матчі відбору Євро-2020 проти гравця Шахтаря і рекордиЄвро-2020 — 11 черв 1954
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Україна U-20 – Італія U-20 – 1:0 – відео гола та огляд матчуЗбірна України — 11 черв 11381