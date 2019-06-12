Форвард сборной Италии U-20: Мы верим, что гол в ворота Украины был чистый

Андреа Пинамонти не согласен с решением рефери по отмененному взятию ворот.

Нападающий считает, что его команда забила гол без нарушения правил.

Тренер сборной Италии U-20 прокомментировал отмену гола в ворота Украины

"Это очень больно и обидно. И еще обиднее за то, что нам удалось забить в самом конце и мы верим, что гол был чистый, но таков футбол. Мы отдали все силы, и в данной ситуации ничего сделать не можем", – заявил Пинамонти в послематчевом комментарии Football Italia.

Отмененный из-за VAR гол итальянцев, который сделал сборную Украины U-20 финалистом ЧМ-2019

Напомним, Украина одержала победу со счетом 1:0 и пробилась в финал мирового первенства.