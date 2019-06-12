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Форвард сборной Италии U-20: Мы верим, что гол в ворота Украины был чистый

11:10 25 Читати українською
Форвард сборной Италии U-20: Мы верим, что гол в ворота Украины был чистый
Андреа Пинамонти / Официальный сайт ФИФА

Андреа Пинамонти не согласен с решением рефери по отмененному взятию ворот.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

Нападающий считает, что его команда забила гол без нарушения правил.

Тренер сборной Италии U-20 прокомментировал отмену гола в ворота Украины

"Это очень больно и обидно. И еще обиднее за то, что нам удалось забить в самом конце и мы верим, что гол был чистый, но таков футбол. Мы отдали все силы, и в данной ситуации ничего сделать не можем", – заявил Пинамонти в послематчевом комментарии Football Italia.

Отмененный из-за VAR гол итальянцев, который сделал сборную Украины U-20 финалистом ЧМ-2019

Напомним, Украина одержала победу со счетом 1:0 и пробилась в финал мирового первенства.

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Тренер сборной Италии U-20 прокомментировал отмену гола в ворота Украины
09:42
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Теги
Мир Украина U-20 - Италия U-20 Италия U-20 Италия U-20 Андреа Пинамонти Андреа Пинамонти
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