Тренер збірної Італії U-20 прокоментував скасування гола у ворота України

Паоло Ніколато підсумував протистояння з українцями у 1/2 молодіжного чемпіонату світу.

"Це був складний матч, і ми знали, що все буде залежати від його окремих епізодів. Ми не дали українцям багато шансів, але ми теж не створили достатньо моментів, Україна дуже сильна в обороні. Я пишаюся своїми хлопцями. Думаю, ми чудово показали себе на цьому турнірі.

Скасований через VAR гол італійців, який зробив збірну України U-20 фіналістом ЧС-2019

Скасований гол Скамакки? Судді завжди праві. З бічної лінії все виглядало так, ніби він просто підняв руку, щоб захистити м'яч, а не фолити на супернику. Це могло бути помилкою, але не несправедливістю", – наводить слова Ніколато Football Italia.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу з рахунком 1:0 у важкому протистоянні з італійцями і вийшла у фінал чемпіонату світу U-20.

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