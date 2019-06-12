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УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА ЄВРО-2020

Тренер збірної Італії U-20 прокоментував скасування гола у ворота України

09:42 2284 Читать на русском
Тренер збірної Італії U-20 прокоментував скасування гола у ворота України
Паоло Ніколато / Reuters

Паоло Ніколато підсумував протистояння з українцями у 1/2 молодіжного чемпіонату світу.

65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергій Булеца
80’ Денис Попов

"Це був складний матч, і ми знали, що все буде залежати від його окремих епізодів. Ми не дали українцям багато шансів, але ми теж не створили достатньо моментів, Україна дуже сильна в обороні. Я пишаюся своїми хлопцями. Думаю, ми чудово показали себе на цьому турнірі.

Скасований через VAR гол італійців, який зробив збірну України U-20 фіналістом ЧС-2019

Скасований гол Скамакки? Судді завжди праві. З бічної лінії все виглядало так, ніби він просто підняв руку, щоб захистити м'яч, а не фолити на супернику. Це могло бути помилкою, але не несправедливістю", – наводить слова Ніколато Football Italia.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу з рахунком 1:0 у важкому протистоянні з італійцями і вийшла у фінал чемпіонату світу U-20.

ЧС-2019 U-20 Україна – Італія: "синьо-жовті" VARті виходу в фінал, топ-клас Булеци та втрата лідера на вирішальний матч

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Скасований через VAR гол італійців, який зробив збірну України U-20 фіналістом ЧС-2019
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Теги
Світ Італія U-20 Італія U-20 Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 - Італія U-20
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