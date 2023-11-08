31-річний Онісіво завершив кар'єру в збірній Австрії після 8 років виступів. Про це інформує офіційний сайт місцевої Федерації футболу. Карім зіграв за національну команду 24 матчі, в яких забив лише 1 м'яч.

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"Цей крок дався мені непросто, у мого рішення є спортивні та особисті причини, які я обговорював із головним тренером останні кілька тижнів. Зрештою я ухвалив рішення повністю зосередитися на своєму клубі та своїй родині. Я продовжу стежити за іграми команди як уболівальник і сподіваюся на успішний чемпіонат Європи в її виконанні", – зазначив Онісіво.

Нагадаємо, що збірна Австрії достроково гарантувала собі вихід на Євро-2024.

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