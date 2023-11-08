31-летний Онисиво завершил карьеру в сборной Австрии спустя 8 лет выступлений. Об этом информирует официальный сайт местной Федерации футбола. Карим сыграл за национальную команду 24 матча, в которых забил всего лишь 1 мяч.

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"Этот шаг дался мне непросто, у моего решения есть спортивные и личные причины, которые я обсуждал с главным тренером последние несколько недель. В конце концов я принял решение полностью сосредоточиться на своем клубе и своей семье. Я продолжу следить за играми команды как болельщик и надеюсь на успешный чемпионат Европы в её исполнении", – отметил Онисиво.

Напомним, что сборная Австрии досрочно гарантировала себе выход на Евро-2024.

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